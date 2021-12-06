- Роли членов ОПГ разделялись на «менеджеров-контролёров» (контроль кассиров-операторов) и «менеджеров-контролёров игровых терминалов» (инкассация денежных средств). Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о ликвидации в Актюбинской области преступной группы, которая организовала 16 незаконных игорных точек - электронные казино под видом букмекерских контор.Всех членов ОПГ приговорили к различным срокам лишения свободы.

4VuiJM-SKko

