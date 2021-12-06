- Депутатская фракция партии Nur Otan обращает ваше внимание на новую категорию граждан, проживающих за пределами Республики Казахстан и находящихся на обеспечении другого государства, при этом незаконно пользующихся государственной поддержкой. Так называемые «двойные пенсионеры». Количество и размеры исковых заявлений в отношении таких граждан растут ежедневно. Средний размер взысканий доходит до шести миллионов тенге, - говорится в депутатском запросе.

- В связи с наличием у указанных лиц, факта двойного гражданства и получения пенсионных выплат на территории Российской Федерации, сумма переполученных средств из республиканского бюджета на территории Республики Казахстан предварительно составляет – 6,3 миллиарда тенге. На основании указанных сведений министерством направлено письмо в МВД для определения факта двойного гражданства получателей пенсионных выплат и в Агентство финансового мониторинга для принятия соответствующих мер в возмещении бюджетных средств указанных лиц, - говорится в ответе на запрос.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат Екатерина Смышляева направила запрос министру труда и социальной защиты.В ответе от Минтруда говорится, что в январе прошлого года прошла сверка получателей пенсионных выплат в Казахстане на факт их получения на территории России. Из числа 2,2 миллиона действующих получателей,. В этом году выявили 289 «двойных пенсионеров».Сейчас «Правительство для граждан» проводит сверку с данными Узбекистана и Кыргызстана для выявления двойных выплат.