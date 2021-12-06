ЧП произошло в селе Талдыкудык Казталовского района, где в этом году впервые проводили газопровод, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме ЗКО. Пострадали два человека Вечером третьего декабря в частном жилом доме села Талдыкудык Казталовского района работники ТОО "Казгид" проводили монтажные работы печи на природном газе, тогда произошёл хлопок газо-воздушной смеси без последующего пожара. В результате хлопка разрушилась крыша пристройки, а также волной выбило окна. Двое работников получили травмы различной степени тяжести. Как рассказал аким Казталовского района Альберт Есалиев, сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.
– Представители подрядной организации ("ТОО "Казгид" - прим. автора) взяли на себя лечение и реабилитацию своих пострадавших работников. Кроме этого, они обязались построить новый дом для семьи, которая жила в разрушенном доме. Владельцы дома претензий к подрядчикам не имеют. В чём была причина хлопка - пока никто не знает, - рассказал Альберт Есалиев.
К слову, в доме жила семья из трёх человек, которые являются владельцами крестьянского хозяйства. Они также получили незначительные травмы. Стоит отметить, что в этом году в селе Талдыкудук впервые проводят газопровод. По словам акима района, в тот день работники ТОО "Казгид" провели газ в 30 домов посёлка.