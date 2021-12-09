- Торгово-развлекательным центрам, торговым домам обеспечить соблюдение усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зелёного» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних трёх месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания), - говорится в постановлении.Документ вступит в силу с 10 декабря. В начале ноября представитель Палаты предпринимателей Алматы сообщила, что МВК предложила разрешить не только в выходные, но и в будние дни ТРЦ посещать только лицам с «зелёным» статусом. Ограничение в итоге ввели в столице Казахстана и снимать его пока не собираются. Своё решение власти объяснили ухудшающейся ситуацией по COVID-19 в соседней России, а также тем, что нарушителей карантина чаще всего выявляют в ТРЦ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.