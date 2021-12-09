Главный санитарный врач региона подписал новое постановление о карантинных ограничениях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Журналисты прошли в ТРЦ и ТРК Уральска со скриншотом статуса и по чужому смартфону Иллюстративное фото из архива "МГ" В документе появился новый пункт для организаций, предприятий всех форм собственности, школ, детских садов и вузов. Им запрещено проводить массовые мероприятия (утренники, культурные, воспитательные, внеклассные и родительские собрания). Также появилось новое требование для торговых центров.
- Торгово-развлекательным центрам, торговым домам обеспечить соблюдение усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зелёного» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних трёх месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания), - говорится в постановлении.
Документ вступит в силу с 10 декабря. В начале ноября представитель Палаты предпринимателей Алматы сообщила, что МВК предложила разрешить не только в выходные, но и в будние дни ТРЦ посещать только лицам с «зелёным» статусом. Ограничение в итоге ввели в столице Казахстана и снимать его пока не собираются. Своё решение власти объяснили ухудшающейся ситуацией по COVID-19 в соседней России, а также тем, что нарушителей карантина чаще всего выявляют в ТРЦ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.