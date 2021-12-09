Заявка будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске начали подавать отопление в жилые дома Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 октября в Уральске прошли публичные слушания по заявке АО "Жайыктеплоэнерго" об утверждении нового тарифа на теплоэнергию, который будет действовать до 2026 года. Руководство АО "Жайыктеплоэнерго" попросило повысить тариф на 32%. Как сообщил руководитель департамента комитет по регулированию естественных монополий по ЗКО Алмас Отаров, по результатам рассмотрения заявки утверждён тариф, но не в том объёме, в котором запрашивал монополист, а в 10 раз меньше. Между тем выяснилось, что монополист отозвал ранее поданную заявку. Генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин объяснил это тем, что с первого января 2022 года повышается стоимость транспортировки газа.
- До сегодняшнего дня мы платили 2 615 тенге за тысячу кубометров, а с нового года будем платить 2 719 тенге. Мы провели перерасчёт и решили вновь подать заявку. Мы просим повысить действующий тариф на 5%. Если сейчас средний тариф на тепло составляет 4 800 тенге за 1 Гкал, то мы просим утвердить нам тариф на уровне 5 078 тенге, - отметил Куат Мусин.
Антимонопольный департамент же сообщил, что предприятие подало заявку на повышение тарифа седьмого декабря. Она была подана в рамках ЧРМ (чрезвычайная регулирующая мера - прим. автора). Делается это в том случае, если дорожает стратегический товар, а газ в данном случае для АО "Жайыктеплоэнерго" является стратегическим товаром. Заявка монополиста в рамках ЧРМ будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней без публичных слушаний. Другими словами, после утверждения тарифа в рамках ЧРМ АО "Жайыктеплоэнерго"  будет вправе подать новую заявку уже на установление предельного тарифа. Сейчас на тепло и подогрев воды действуют цены, утверждённые в 2016 году, а именно в 3 995,73 тенге за 1Гкал (цена указана с НДС - прим. автора).  В апреле этого года АО "Жайыктеплоэнерго" уже просило повысить тариф на тепло на 30%, однако в июне руководство предприятия отозвало заявку. Стоит отметить, что есть три тарифа: для населения, для бюджетных организаций и для прочих организаций. Самым низким является тариф для населения, который на сегодняшний день составляет 3 995,73 тенге за 1 Гкал.