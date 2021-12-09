- Предположительно переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу в западном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Трагедия произошла в 6:10 девятого декабря по улице Момышулы. Водитель маршрутного автобуса допустил наезд на женщину 1961 года рождения. Стражи порядка назначили необходимые экспертизы.