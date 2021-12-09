Фото предоставлено очевидцами По словам очевидцев, столкновение спецтранспорта и легковушки произошло на улице Маншук Маметовой. Скорая ехала с включёнными спецсигналами и проблесковыми маячками, однако водитель Daewoo Nexiа его не пропустил, и на перекрестке произошла авария. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в результате ДТП пострадали два фельдшера: женщина 1996 года рождения и мужчина 2001 года рождения. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Их доставили больницу. Бригада ехала на вызов, поэтому пациента в карете не было. Другие подробности выясняются. В пресс-службе департамента полиции ЗКО обещали прокомментировать ДТП позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.