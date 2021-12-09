- Машинист грузового поезда заметил животных на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось, погибло 16 голов овец, четыре головы коз. Стоянка составила 12 минут, - отметил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

Фото: пресс-службе ДП на транспорте Наезд произошёл восьмого декабря на участке Кигач - Атырау.Стражи порядка установили владелицу погибших животных - 61-летнюю жительницу села Аккистау. Её оштрафовали на пять МРП (14 585 тенге) за нарушение правил выпаса скота.