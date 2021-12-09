– По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - сообщил начальник департамента полиции Махсудхан Аблазимов.

– Следствие выясняет каналы поставки и сбыта столь крупных партий дорогостоящего деликатеса. По предварительным подсчётам, сумма ущерба уже перевалила за полмиллиарда тенге. Более точную сумму определят эксперты, - заключили в полиции.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сразу два факта незаконной добычи запрещенной к лову рыбы выявили полицейские за один день. Общий вес изъятой рыбы составил 1 761 килограмм. По предварительным подсчётам, сумма ущерба - свыше 500 миллионов тенге. Следствие устанавливает круг причастных лиц. Восьмого декабря в 5:30 в посёлке Зачаганск полицейские остановили Toyota Land Cruiser, за рулём которого находился 38-летний житель Акжайыкского района. В его машине, а так же по месту жительства обнаружена и изъята рыба осетровых пород в количестве 312 штук. Общий вес составил 943 килограмма.Второе задержание также проводилось в посёлке Зачаганск. По оперативной информации стало известно, что 24-летний житель Уральска на своей машине перевозит большую партию рыбы осетровых пород. Toyota Land Cruiser остановлен сотрудниками полиции, в багажнике и в салоне авто обнаружена крупная партия осетра - 259 штук общим весом 818 килограммов.