– Тем самым вы можете заметить снижение количества иностранных рабочих на таких предприятиях как КПО б.в. и месторождение Чинарево. Вместе с тем есть обратная сторона медали. На каждого привлечённого иностранного работника оплачивается государственная пошлина. Поэтому, если идёт снижение количества иностранных граждан, то идёт снижение размеров поступления в местный бюджет. В 2019 году за привлечение иностранных рабочих в бюджет поступило 550 миллионов тенге, а в 2020 году - 300 миллионов тенге, - подчеркнул Исатай Мынбаев.

- Трудовые разрешения выдаются исключительно в сферу сельского хозяйства, а для выполнения строительных работ привлекать иностранных работников запрещено. Местными органами занятости наблюдается такой факт, что местные жители не хотят работать в сельскохозяйственной сфере, растениеводстве и животноводстве, - отметил Исатай Мынбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Исатай Мынбаев сообщил, в 2021 год приказом министра труда для работы разрешено привлекать две тысяч иностранных граждан. На первое декабря из выделенных квот предприятия ЗКО использовали всего 950. В 2019 году в наш регион заехали 1 400 иностранных рабочих, а в 2020 году - 1 100.Стоит отметить, что для выполнения сезонных работ в этом году привлекли порядка 400 человек из Узбекистана. По словам спикера, по сравнению с прошлыми годами, здесь так же наблюдается снижение.Поэтому предприниматели и руководители крестьянских хозяйств вынуждены привлекать к работе граждан Узбекистана.