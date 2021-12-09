- В Казахстане продолжается реализация программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заёмщикам из категории социально уязвимых слоёв населения, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года. Поддержка таким заёмщикам оказывается банками в индивидуальном порядке. Поэтому проведение кредитной амнистии законодательно не предусмотрено, агентство не обладает полномочиями принятия решений по списанию задолженности населения по кредитам, - говорится в сообщении.При этом для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября введён единый порядок её урегулирования. Заёмщикам с просрочкой необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где им могут предложить условия реструктуризации. Однако рассылке уже успели поверить многие. Перед зданием агентства в Алматы собрались жителей, требуя кредитную амнистию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
