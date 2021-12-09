Такое решение принял акимат города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новая система оплаты проезда в уральских автобусах. Как это будет работать В пресс-службе акимата Атырау сообщили о бесплатном проезде в общественном транспорте в предстоящие праздники.
- В связи с 30-летием Независимости РК по инициативе акимата города Атырау 16 и 17 декабря проезд по всем направлениям города будет осуществляться бесплатно, - говорится в сообщении.
Ранее акимат Актау анонсировал бесплатный проезд в автобусах 16 декабря.