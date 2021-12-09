В сети появилась информация, якобы вакцинацию Pfizer предлагают за 50 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 По данным автора рассылки, в поликлинике №4 предлагают сделать прививку препаратом Pfizer за 50 тысяч тенге. Сайт stopfake.kz опроверг информацию.
- На сегодняшний день в городской поликлинике №4 ведётся предварительная запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость пока неизвестна. Врачам городской поликлиники №4 не давались указания касательно стоимости вакцинации, - говорится в сообщении.
В минувшие выходные управление общественного здоровья Алматы сообщило о старте записи на прививку Pfizer для лиц, не входящих в категорию получателей бесплатной вакцины. Данные собирают три поликлиники города. Своё желание уже изъявили более трёх тысяч человек. Сроки начала вакцинации желающих и стоимость прививки по-прежнему неизвестны. Сколько может стоить вакцина Pfizer?