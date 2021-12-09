– Коррупция наносит колоссальный вред развитию государства, нарушает общественный порядок. Глава государства уделяет особое внимание искоренению и профилактике коррупции. Государственные услуги начали оказывать в электронном формате. Казахстан в числе первых стран подписал конвенцию ООН, 26 октября 2014 года указом президента страны утверждена антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы, которая является главным стратегическим документом нашей страны и основой антикоррупционной политики государства в предстоящие годы, - отметил Бакытжан Нарымбетов.

– По оконченным делам сумма установленного ущерба составила 183,1 миллиона тенге, возмещено – 180,5 миллионов тенге. Всего в производстве находилось 57 коррупционных уголовных дел, из которых 39 направлены в суд. За совершение коррупционных преступлений осуждено 38 человек, из которых семь - к лишению свободы, 31 – к выплате штрафа, общая сумма которых составила 44,6 миллиона тенге. Наибольшее количество осужденных должностных лиц приходятся на местные исполнительные органы и правоохранительные органы, - сообщили в ведомстве.

В большом зале областного маслихата прошла республиканская конференция, посвящённая международному Дню борьбы с коррупцией, в которой приняли участие заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов, руководитель антикоррупционной службы по ЗКО Рустам Акмырзаев, руководители департаментов и управлений, представители общественности и НПО. Эта дата отмечается по всему миру девятого декабря.По информации антикоррупционной службы по ЗКО, в области ведется широкомасштабная работа по снижению уровня коррупции, которая базируется на рациональном сочетании предупреждения, просвещения и мер уголовно-правового характера.О фактах коррупции можно сообщить в Call-центр по номеру 1424, который работает в круглосуточном режиме.