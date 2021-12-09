- В настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году... Я бы хотел назвать конкретный месяц прямо сейчас, но пока мы нацелены на первый квартал следующего года, - заявил Моссери.

Изображение с сайта Pixabay Об этом заявил глава компании Адам Моссери на слушаниях в американском сенате, отвечая на вопрос - должны ли пользователи иметь возможность использовать Instagram без «манипулирования алгоритмами».Instagram ушёл от хронологической ленты четыре года назад. Пользователи до сих пор спорят, какой вариант отображения удобнее: алгоритмический или хронологический.