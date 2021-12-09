Здесь просто глаза разбегаются от разнообразия товаров к Новому году. Начнем с выбора главного украшения праздника – красавицы-ёлочки. Выбирайте на любой вкус, размер и кошелек: зелёненькая, покрытая инеем или с мерцающими огоньками.А для наряда зелёной красавицы вы найдёте в магазине различные украшения: звезду для макушки, шарики, бусы, шишки с позолотой и фигурки.Обязательно дополните новогоднюю сказку, выбрав здесь румяного Деда Мороза или Санта Клауса. А компанию им могут составить и другие новогодние персонажи: весёлые снеговики и волшебные олени. Особенно рекомендуется приобрести символ Нового 2022 года – симпатичного тигрёнка.Без сверкающих гирлянд тоже не обойтись, ими вы можете украсить и ёлку, и интерьеры комнат, и даже двор.Особую волшебную атмосферу в доме создаст электрокамин, согревающий комнату подобно тепловентилятору. А ещё камин в интерьере — это и домашний очаг, и центр притяжения всей семьи, и место, рядом с которым так приятно посидеть во время зимних каникул.Не забудьте про подарки для своих родных и друзей. В магазине большой ассортимент сувениров и полезных товаров.Новый год приближается день ото дня, так что не теряйте время и отправляйтесь за покупками. А вежливые менеджеры по продажам магазина «Электрокомплект» помогут вам в выборе.Покупки можно совершить за наличный и безналичный расчет, а также через Kaspi Red, в рассрочку или кредит.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.