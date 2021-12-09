- Мы выиграли тендер во время пандемии в 2020 году, должны были закончить строительство в течение 12 месяцев, но этого не произошло. Во-первых, сам участок для строительства не совсем подходил, неудобно было ставить технику. Во-вторых, на этом участке оказались подземные кабели, принадлежащие ДП, с ними возились. В-третьих, руководство ЗКГУ не смогло вовремя освободить нам весь участок, так как жильцы близлежащих домов утверждали, что часть участка принадлежит им и были против строительства. Были судебные процессы. В-четвертых, не предусмотрено место для котельной. В-пятых, между заказчиком и авторским надзором возникли споры, которые не могут решить по сей день. Из-за всех этих проблем нам пришлось затянуть с началом строительства, по факту мы приступили к работам только в ноябре, хотя должны были начать в июле. Сейчас срок завершения продлили до конца года, но в любом случае мы не успеем, - говорит Бекболат Шканов.

– Проводятся мелкие отделочные работы. Мы не можем продолжить возведение здания до тех пор, пока не решатся проблемы с котельной и пока не разрешатся споры между авторским надзором и заказчиком. Ведь авторский надзор не подписывает акт выполненных и скрытых работ. Мы в замешательстве. Если после нового года все эти проблемы разрешатся, то к сентябрю мы закончим строительство. В противном случае строительство автоматически остановится и обратиться в суд, - отметил Бекболат Шканов.

– Земельный участок выдавал акимат, у жителей дома нет акта на него. В суде рассматривался этот вопрос, решение было в нашу пользу. Сарай, который они там поставили и забор, которым загородили, являются незаконным строением. По факту идёт захват земли. Если бы земля действительно принадлежала им, то на стадии проектирования это выяснилось бы. Ведь ПСД проходит государственную экспертизу, согласуется со всеми государственными органами, определяются координаты. Люди еще на начале строительстве заявили, чтобы им заплатили за участок 100 миллионов тенге. Почему я должен платить? - возмущён Нурлан Сергалиев.

– Представитель компании авторского надзора Гизат Халилов сам делал проектно-сметную документацию, мы начали строительство, с ним заключили договор на 17 миллионов тенге. Срок строительства 12 месяцев. Но в договоре написано, что авторский надзор должен осуществляться до конца строительства, это везде так. Возведение затянулось в связи с судебными разбирательствами из-за земельного участка. Гизат Халилов требует, чтобы мы с ним заключили дополнительное соглашение на дополнительную сумму. Но по закону это будет как превышение сметной стоимости. Авторский надзор присутствует при строительстве, но принципиально не подписывает акт скрытых работ. Из-за этого я не могу заплатить строителю, потому что Халилов не подписывает документы. Он просто хочет, чтобы мы ему заплатили больше, чем планировалось. Это незаконно, ведь он сам составлял проектно-сметную документацию, сам же определил, что ему положено 17 миллионов тенге, а я не могу заплатить больше положенного. Строительство продолжается, срок сдачи 31 декабря, но скорее всего, мы будем продлевать, - рассказал Нурлан Сергалиев.

– В июне 2020 года мы заключили договор об авторском надзоре при строительстве общежития для студентов ЗКГУ. Определился генеральный подрядчик, строительство началось, семь месяцев Нурлан Сергалиев ежемесячно исправно платил нам фиксированную сумму по условиям договора. Но с февраля этого года он, ничего не объясняя, перестал платить, оставалось-то семь миллионов тенге. Он (Нурлан Сергалиев - прим. автора) сказал, что должен растянуть эту сумму до конца строительства, хотя срок затянулся по его же вине. По условиям договора срок должен был закончится 23 июня. Ректор должен был оплатить нам всю сумму, а на оставшийся срок предложить дополнительное соглашение. Он не только не оплатил, но и не предложил дополнительное соглашение. Нам всё-таки не оплатили эти семь миллионов тенге, но несмотря на это, мы продолжали проводить авторский надзор до 23 июня, подписывали все документы, вплоть до актов выполненных работ и актов скрытых работ без единой оплаты со стороны Сергалиева. Дальше мы перестали подписывать документы, а Сергалиев перестал платить генподрядчику. Теперь он начал подсовывать нам дополнительное соглашение, но с тем условием, что эти семь миллионов он растянет до конца года. Хотя я думаю, что строительство затянется до конца следующего года. Мы ведь не можем бесплатно работать, - говорит Гизат Халилов.

– Мой специалист каждый день ездит, он мне докладывает каждый день. На месте работают только сантехники, а само строительство не ведётся, - заключил Гизат Халилов, добавив, что будет добиваться того, чтобы по этому делу завели уголовное дело.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.