Действие прежних порогов достаточности продлят до первого апреля 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали. - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений, - написал Уали на своей странице в Facebook. Для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до первого апреля 2022 года. Третьего декабря стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке. Стоит отметить, что никаких анонсов ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. Граждане сразу запустили петицию против решения Фонда. В пресс-службе «Отбасы банка» отметили, что в день, когда стало известно об изменении «порога достаточности», от казахстанцев поступило рекордное количество (16 тысяч) заявок на использование пенсионных излишков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Продлить действие прежних порогов достаточности поручил президент Казахстана
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!
gorod
editor