Действие прежних порогов достаточности продлят до первого апреля 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Сколько жителей ЗКО могут досрочно использовать свои пенсионные накопления Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали. - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений, - написал Уали на своей странице в Facebook. Для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до первого апреля 2022 года. Третьего декабря стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке. Стоит отметить, что никаких анонсов ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. Граждане сразу запустили петицию против решения Фонда. В пресс-службе «Отбасы банка» отметили, что в день, когда стало известно об изменении «порога достаточности», от казахстанцев поступило рекордное количество (16 тысяч) заявок на использование пенсионных излишков.