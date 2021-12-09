– На протяжении трёх десятилетий для казахстанцев Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев является ключевым гарантом динамичного развития страны, ведь именно его идеи с первых дней независимости обеспечили стабильность Казахстана, - сказал Нурлан Нигматулин.

– Сегодня в соответствии со стратегическим курсом Елбасы по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева осуществляется комплекс социально-экономических и политических реформ. Прежде всего, это блок социальных преобразований и антикризисных мер. Усилены меры для социальной защиты инвалидов и многодетных семей. Повышены заработные платы педагогов, врачей, стипендии студентов, - сказал Нурлан Нигматулин.

– Сейчас, когда страна вступает в четвёртое десятилетие своей независимости, перед Казахстаном стоят новые амбициозные цели и задачи. Для их достижения у нас есть всё: прочная основа, долгосрочная стратегия, новые инициативы руководства страны и, конечно же, созидательный труд всех казахстанцев, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Девятого декабря в концертном зале "Атамекен" прошло заседание актива области, на котором выступил и по поручению президента Казахстана вручил государственные награды особо отличившимся западноказахстанцам председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Поздравляя жителей области с юбилейной датой, спикер Мажилиса подчеркнул, что пройденный нашей страной путь и достигнутые за 30 лет успехи – пример созидательного труда всех казахстанцев и перспективности инициатив руководства страны.Председатель Мажилиса акцентировал внимание на приоритетности социальных вопросов, которые всегда формировали и продолжают формировать политику государства.Говоря о развитии Западно-Казахстанской области с первых дней независимости, спикер Мажилиса подчеркнул промышленный и аграрный потенциал региона. Здесь заложены основы новой отрасли промышленности суверенного Казахстана – военного кораблестроения, большое значение для расширения транзитных возможностей страны имеет транспортно-логистическая инфраструктура области. Кроме того, регион – крупнейший экспортёр мяса в стране. За особый вклад в развитие страны и региона западноказахстанцы к 30-летию Независимости Указом Президента награждены государственными наградами Орденом «Парасат» отмечены заслуги главы строительной компании Александра Потиченко, орденом «Қурмет» - учителя школы-лицея Ольги Столяровой, врачей Светланы Есиркеп и Алби Тулегенова, зоотехника Максута Балкибаева. Кавалерами ордена «Енбеқ Данкы» III степени стали маляр Жангак Айболатова, пастух Батыргали Онаев. Среди награждённых медалью «Ерен енбегі ушін» - ветеран труда Нариман Утешев, инженер Флора Понамарёва.