- Положительным примером является установление интеллектуальной системы видеоконтроля «Сергек» на прилегающей территории учреждений, что облегчает работу по охране внешнего периметра и поиску лиц, причастных к перебросам запрещённых предметов, - говорит Габдуллин.

– По поручению президента в учреждениях внедрят систему сплошного видеомониторинга, которая обеспечит своевременный контроль за обстановкой в пенитенциарных учреждениях в режиме реального времени. Это предотвратит возможные противозаконные действия как со стороны осуждённых, так со стороны сотрудников колонии и военнослужащих, – пояснил Манарбек Сериккалиевич.

Начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области Манарбек Габдуллин рассказал, что учреждения УИС региона оборудованы камерами видеонаблюдения.Камеры в этом году помогли выявили четыре нарушителя, у которых изъяли более 40 телефонов и два свёртка с наркотиками. Несколько дней назад житель одного из посёлков планировал перебросить отбывающему наказание родственнику девять телефонов. Вычислить его удалось с помощью системы «Сергек». Нарушителю светит административная ответственность, а его родственник водворён в дисциплинарный изолятор.Также всех сотрудников ДУИС обеспечат видеорегистраторами.