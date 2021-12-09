Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел девятого декабря в двухэтажном многоквартирном доме по улице Кекилбаева. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, четырёхлетний ребёнок остался без присмотра взрослых и выпал из окна второго этажа. Врачи диагностировали у мальчика ушиб височной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в областную детскую многопрофильную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.