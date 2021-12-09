Депутат областного маслихата Бурихан Беркимбаев рассказал, что не оправдывает сына и он понесет наказание по закону. Сейчас водитель находится в следственном изоляторе, передаёт издание "Диапазон". Мама узнала его по носкам - родные погибшего под колёсами внедорожника подростка в Актобе погибший Адлет Бакытов В социальных сетях пишут и сами родственники, что отец водителя внедорожника, который сбил насмерть школьника на переходе, работает на руководящей должности на железной дороге. Корреспондент «Диапазона» выяснил, что это действующий депутат облмаслихата Бурихан Беркимбаев. Народный избранник заявил, что не оправдывает сына, он понесет наказание по закону. И отметил, что статус депутата у отца никак не облегчает участь сына, скорее наоборот.
- Конечно, это страшная трагедия, невосполнимая утрата для семьи, - рассказал Бурихан Беркимбаев. - Да, за рулем машины был мой сын. На следующий день после случившегося я ходил к семье с соболезнованиями, был на похоронах, я искренне во всем этом участвовал. И не пытался оправдать сына. Он виноват и ответит по закону. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Я не оправдываю сына, но хочу просто сказать, как все было, потому что в соцсетях много чего писали. Сын в тот вечер ехал на тренировку, был трезв, наркотики он не принимал, это все установила экспертиза. Никаких гонок там не было, как пишут в Интернете. Сын у меня серьезный, он работает, воспитывает троих детей, какие тут гонки. Машина эта старая уже, мы купили ее подержанной. Сразу после аварии сын никуда не убегал, он звонил в скорую помощь. Он признал на 100 процентов свою вину и понесет наказание по закону. Я понимаю семью погибшего, утрату никто не восполнит. Просто хочу сказать, что никто не хотел, чтобы так все случилось, но от этого никто не застрахован. И то, что я депутат это не то, что не повлияет на следствие, это даже усугубляет его положение. Ни с кем пусть не случается такое.
Напомним, жуткая трагедия произошла в Актобе третьего декабря по улице Пацаева. 32-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева, напротив больницы скорой медицинской помощи на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего подростка, который скончался на месте ДТП. Погибшим оказался Адлет Бакытов, ученик девятого класса.