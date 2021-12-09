- Конечно, это страшная трагедия, невосполнимая утрата для семьи, - рассказал Бурихан Беркимбаев. - Да, за рулем машины был мой сын. На следующий день после случившегося я ходил к семье с соболезнованиями, был на похоронах, я искренне во всем этом участвовал. И не пытался оправдать сына. Он виноват и ответит по закону. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Я не оправдываю сына, но хочу просто сказать, как все было, потому что в соцсетях много чего писали. Сын в тот вечер ехал на тренировку, был трезв, наркотики он не принимал, это все установила экспертиза. Никаких гонок там не было, как пишут в Интернете. Сын у меня серьезный, он работает, воспитывает троих детей, какие тут гонки. Машина эта старая уже, мы купили ее подержанной. Сразу после аварии сын никуда не убегал, он звонил в скорую помощь. Он признал на 100 процентов свою вину и понесет наказание по закону. Я понимаю семью погибшего, утрату никто не восполнит. Просто хочу сказать, что никто не хотел, чтобы так все случилось, но от этого никто не застрахован. И то, что я депутат это не то, что не повлияет на следствие, это даже усугубляет его положение. Ни с кем пусть не случается такое.Напомним, жуткая трагедия произошла в Актобе третьего декабря по улице Пацаева. 32-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева, напротив больницы скорой медицинской помощи на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего подростка, который скончался на месте ДТП. Погибшим оказался Адлет Бакытов, ученик девятого класса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
