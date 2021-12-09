Скриншот с видео В Уральске очевидцы сняли на видео, как мужчина прокатился по улице Досмухамедова, стоя на глушителе полицейской автомашины УАЗ. При этом герой ролика выполнял неприличные движения телом, за что был привлечён к административной ответственности сразу по нескольким статьям.

LF4ULMdfeYA

– За совершение хулиганских действий и проявление явного неуважения к обществу, вышеуказанный гражданин установлен и привлечен к административной ответственности по статьям 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами", 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Материал направлен в специализированный административный суд, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Нарушителем оказался 37-летний мужчина. Позже появилось второе видео, в котором мужчина просит прощение за свой поступок.

bmqi-AQqaBs

