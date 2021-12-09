В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +1..-1, ночью похолодает до -3..-5. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидаются осадки. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -1..+1 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -4..-6 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

Под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе Казахстана пройдёт дождь и снег. Местами по республике ожидаются туман, гололёд, усиление ветра.