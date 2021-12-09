Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, откуда зародилась история происхождения культовых вещей.Раньше было принято надевать джинсы фермерам, ковбоям или золотоискателям. Более того фасон их был неизменен более пятидесяти лет. Плотную ткань для джинсовых вещей стали производить во Франции, но в XIX веке она была поставлена в США, где из нее предприниматель Ливай Страусс сшил удобную рабочую форму (джинсы) и запатентовал ее. Такая идея ему пришла в голову, потому что джинсовая ткань была очень надежной, легко отстирывалась, была ноской, плотной и практически не рвалась. Сначала ширинка застегивалась пуговицами, затем их сменила молния. И только тогда на джинсы свое внимание обратили известные модельеры.В XIX веке женщины носили чулки, ведь они подчеркивали изящность, облегая ноги. Однако чулки были либо шелковыми, которые то и дело спадали, либо шерстяные, которые раздражали кожу ног, они были колючими. В 1935 году компания DuPont (американская) впервые произвела нейлон. Этот материал произвел просто настоящий бум. Ведь он был приятным на ощупь, тонким и прочным - как сталь. Позже из него стали изготавливать чулки, а потом уже и колготки, которые по сей день сметают с полок магазинов. Сейчас это неотъемлемая часть гардероба каждой женщины.Мало кто знал, что мода на каблуки началась с европейских мужчин-аристократов. И тогда, это не считалось модным, каблуки одевали из-за практичности. Тогда большие поселения и города в прямом смысле этого слова практически тонули в нечистотах, и чтобы не пачкать вещи, мужчины надевали обувь на высокой деревянной подошве. Стоит отметить, также каблуки были замечены еще XIV веке. Их надевали всадники для удобства держать ноги в стременах. Обувь на каблуках носили и монархи во дворцах. А после она перекочевала в женский гардероб. В ХХ веке впервые появились туфли на шпильке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.