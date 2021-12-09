Современную квартиру или офис невозможно представить без такой чудо-техники как микроволновая печь. Она стала надежным помощником, позволяет быстро подогреть еду и разморозить продукт из морозильника. Но как оказалось, на этом возможности этой бытовой техники не ограничиваются. Предлагаем вашему вниманию несколько хитрых приемов, которые помогут использовать микроволновку "по максимуму". Если накрыть тарелку с макаронами, гречкой или с рисом бумажной салфеткой, то еда не будет подсыхать во время подогрева. Чтобы пицца не стала черствой, а начинка получилась как будто только из печи, поставьте в микроволновку вместе с пиццей стакан обычной воды. Сделайте в центре тарелки с едой небольшое углубление, так пища будет разогреваться равномерно, а бутерброды лучше расставить по краям тарелки. Многие приправы после длительного хранения теряют свой вкус и аромат. На помощь придет микроволновка. Разогрейте приправы в ней на максимальной мощности в течение 30 секунд. К приправам и специям вернется их аромат. Булочка, круассан и сдобный хлеб вновь станет мягким и свежим, если обернуть их в бумажное полотенце и поставить в микроволновку. Если вам попался слишком "злой" лук, то попробуйте прогреть его в микроволновой печи в течение 30 секунд. Слез точно не будет. Чтобы чеснок легко чистился отправьте его в СВЧ печь на 20 секунд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.