Пополнить жилищные депозиты в «Отбасы банке» за счёт пенсионных казахстанцы смогут с 16 декабря, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Снятие пенсионных накоплений: сколько казахстанцев получили выплаты Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует раньше срока опубликовать соответствующий приказ.
- Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты «Отбасы банка», - написала Ибрагимова.
Для информационной безопасности платформа www.enpf-otbasy.kz доступна только с казахстанских IP-адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров. Накануне казахстанцев также порадовали новостью о ЕНПФ - президент поручил продлить действие прежних порогов достаточности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.