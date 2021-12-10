Город ждёт праздничное оформление к предстоящим новогодним праздникам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО ограничат проведение новогодних утренников в школах и детсадах Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил аким Аксая Арсен Баяндыков на собрании местного сообщества, для этих целей из городского бюджета предусмотрены средства.  На установку четырёх ёлок выделены один миллион и 400 тысяч тенге. Кроме этого, к празднику город украсят новогодними светящимися композициями. Ёлки установят в парке «Наурыз», во дворе школы №1, рядом с железнодорожным вокзалом и в Кызылтале. Главная ёлка украсит парк имени Г.Жангирова. Как отметил градоначальник, установкой зелёной красавицы и праздничной новогодней программой займётся районный Центр досуга. А во дворах микрорайонов ёлки установят работники КСК. На собрании местного сообщества также был поднят вопрос ночного оформления города. С наступлением зимы в тёмное время суток оно должно создать дополнительное освещение. По словам Арсена Баяндыкова, ночное оформление планируется по центральным улицам города – проспекту Абая, Дружбы Народов, Железнодорожной. Для этих целей из городского бюджета предусматривается сумма в четыре миллиона тенге. Но так как эта программа будет проходить через госуслуги и займёт время, то, вероятнее всего ночное оформление появится в Аксае не к Новому году, а позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.