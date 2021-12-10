Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил аким Аксая Арсен Баяндыков на собрании местного сообщества, для этих целей из городского бюджета предусмотрены средства. На установку четырёх ёлок выделены один миллион и 400 тысяч тенге. Кроме этого, к празднику город украсят новогодними светящимися композициями. Ёлки установят в парке «Наурыз», во дворе школы №1, рядом с железнодорожным вокзалом и в Кызылтале. Главная ёлка украсит парк имени Г.Жангирова. Как отметил градоначальник, установкой зелёной красавицы и праздничной новогодней программой займётся районный Центр досуга. А во дворах микрорайонов ёлки установят работники КСК. На собрании местного сообщества также был поднят вопрос ночного оформления города. С наступлением зимы в тёмное время суток оно должно создать дополнительное освещение. По словам Арсена Баяндыкова, ночное оформление планируется по центральным улицам города – проспекту Абая, Дружбы Народов, Железнодорожной. Для этих целей из городского бюджета предусматривается сумма в четыре миллиона тенге. Но так как эта программа будет проходить через госуслуги и займёт время, то, вероятнее всего ночное оформление появится в Аксае не к Новому году, а позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.