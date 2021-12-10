- Основной задачей специалистов этого подразделения является обслуживание органов государственного управления, организаций, отвечающих за безопасность населения от воздействия опасных природных явлений, а также оповещение нселения и СМИ об угрозе селей в горных районах, - сообщили в РГП.

Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе РГП «Казгидромет» сообщили, что службу прогноза селей восстановят с 2022 года. Предприятие создаст отдельное управление исследования селевых процессов и прогноза селей для предупреждения селевой опасности.Консультации, сверхкраткосрочные прогнозы и штормовые предупреждения о селевой опасности будут составляться в период с мая по сентябрь. Публиковать их будут на сайте «Казгидромета» и в социальных сетях. Напомним, 29 мая в Чарынском каньоне прошёл грязе-селевой поток, в результате чего пострадали шесть человек и двое погибли - ученица и учитель художественной гимназии №199.