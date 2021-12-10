- В настоящее время разыскиваемый находится под стражей органов внутренних дел Московской области. Решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании разыскиваемого департаментом по Алматы гражданина Власова. Его удалось найти в Московской области. В отношении Власова расследуется уголовное дело по факту хищения кредитных средств АО «Банк РБК» в размере 15 миллионов долларов.Напомним, в 2018 году по делу о хищении в банке в розыск объявили банкира Жомарта Ертаева. Его также нашли в России и экстрадировали в Казахстан. В 2020 году Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы.