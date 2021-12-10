- Когда наша роженица сказала, что у неё схватки, проводники начали искать гинеколога или акушерку из всех пассажиров поезда, а их было 400. Как только я услышала, что женщина рожает, автоматически направилась к ней. Как положено первым делом опросила её, к тому моменту у неё уже отошли воды. Пыталась успокоить её, чтобы роды прошли максимально комфортно, несмотря на обстановку. Все окружающие пытались поддержать женщину и оказать любую помощь. Осмотреть её не было возможности, потому что не было даже стерильных перчаток, их нашли уже позже у одного из пассажиров. Роды мы не провоцировали, надеялись доехать до ближайшей станции. Но до неё оставалось ещё полтора часа. Я понимала, что роды наступят раньше. Попросила персонал поезда найти ножницы, погладить простыни вместо пеленок, найти спирт и если его нет, то водку. Мне принесли всё, что требовалось. И даже нашли фурацилин, - рассказывает женщина, которая приняла роды у пассажирки.

Лунара Ергалиева Женщина, у которой начались роды в дороге, ехала в Уральск. У неё уже есть две дочери, на этот раз они ждали мальчика. Не доезжая Актобе, у неё участились схватки. В 23:47 она родила благодаря помощи своей попутчицы, которая по счастливой случайности оказалась с ней в одном поезде. Лунара Ергалиева рассказала, в какой обстановке ей пришлось принимать роды.Лунара Ергалиева говорит, что были и другие сложности - она не могла прослушать сердцебиение ребёнка. - Весь персонал поезда делал всё возможное, лишь бы роды прошли благополучно. Плод был весом примерно 3,5 килограмма. Малыш как родился, сразу закричал. Я перерезала ему пуповину новыми ножницами, обработанными водкой. Затем, как у недоношенных детей, оставила длинную пуповину, потому что не было ни зажима для нее, ни пластмассового скоба. Не было и препарата, который будет сокращать матку после родов. Для этого приложили ребенка к груди, это был единственный выход начать сокращать матку, ведь при кормлении вырабатывается гормон окситоцин. Женщина переживала, чтобы не было разрывов. Но всё прошло идеально. На ближайшей станции возле Актобе мама с ребёнком были переданы врачам. Позже женщина позвонила и сказала, что её мальчик родился крепким и здоровым, - вспоминает врач. Стоит отметить, Лунара Ергалиева акушерка и сейчас работает в многопрофильной больнице Уральска в послеродовом отделении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.