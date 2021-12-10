Для того, чтобы спасти жизнь Фатимы Аскар, родителям необходимо собрать один миллиард тенге на укол, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Отец Фатимы Канат Куспанов рассказал, что сейчас состояние его дочери стабилизировалось. Они ежедневно выполняют все указания врачей, делают упражнения, проводят необходимые процедуры. Если пропустить что-то, то это мгновенно отражается на состоянии малышки.
– За месяц Фатима прибавила в весе всего 400 граммов, мы этому безумно рады. Нам временно пришлось переехать к родственникам в город, так как у нас часто отключают электричество, а это очень опасно (семья живет на дачах - прим. автора). Ведь дочери постоянно нужны поддерживающие её состояние аппараты, а без электричества они не работают. На днях привезли ещё один аппарат, нормализирующий дыхательную систему. Его мы взяли на время у родителей мальчика со СМА из Нур-Султана. Их сын недавно умер, и они дали нам аппарат на временное пользование, - говорит Канат Куспанов.
По словам мужчины, в последнее время сбор средств продвигается очень медленно. Количество поступлений резко сократилось, а время играет против них. Для того, чтобы выздороветь, Фатиме требуется укол Zolgensma, стоимость которого составляет один миллиард тенге. Zolgensma
уже попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Ситуацию усложняет то, что препарат вводится только до двухлетнего возраста, а 26 ноября малышке уже исполнился годик. Другими словами, за короткий срок мама и папа Фатимы должны собрать 933 миллиона тенге.
– Мы боимся не успеть собрать нужную сумму, ведь времени остается всё меньше и меньше. Я всегда думал, что человеческая жизнь бесценна, но это оказывается не так, жизнь нашей Фатимы зависит от денег. Если мы их не соберем, то потеряем нашу дочь. Обращаемся ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь нам, не оставлять нас в беде. Меньше чем за год нам нужно собрать 933 миллиона тенге. И если около трехсот тысяч человек пожертвуют по три тысячи тенге, то мы сможем закрыть сбор в тот же миг, и наша доченька сможет получить укол, от которого зависит её жизнь, - заключил Канат Куспанов.
Вот уже на протяжении полугода родители Фатимы Аскар
собирают деньги на лечение дочери, у которой врачи диагностировали тяжёлое заболевание - спинальную мышечную атрофию. Частые визиты к врачам, поездки в клиники, регулярная госпитализация
и бесконечные консультации со специалистами стали для них привычным делом. Совсем недавно малышка оказалась в реанимации в тяжёлом состоянии. Всему виной пневмония
, из-за которой у Фатимы не спадала температура и ухудшилась сатурация. Там девочка провела 10 дней одна.
Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета:
Kaspi Gold + 7 707 758 71 94 Аскарулы Канат Куспанов (отец Фатимы)
Номер карты: 5169 4971 8830 5951
ИИН: 940501301413
Kanat Kuspanov
AO "Сбербанк"
Карта ном: 4263 4333 4124 8604
8 707 758 71 94 Қанат Куспанов
АО Halyk Bank
Номер карты: 4405 6397 0456 5488
IBAN: KZ 246010002022461243
Kanat Kuspanov
AO Jysan Bank: 5356 5020 0751 4643
8 707 758 71 94 Kanat Kuspanov
Фото предоставлено Канатом Куспановым