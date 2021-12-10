Закрытую черепно-мозговую травму, к счастью, врачи у ребёнка исключили, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пострадавшему в ДТП мальчику провели уникальную операцию на голову в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, девятого декабря в доме по улице Кекилбаева четырёхлетний ребёнок остался без присмотра взрослых и выпал из окна второго этажа. Его сразу же доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Как выяснилось сегодня, врачи исключили у него закрытую черепно-мозговую травму, и даже направили его на амбулаторное лечение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.