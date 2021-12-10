- Старшеклассники «поставили на счётчик», мальчик не принёс деньги. Сумма была большая для их семьи, ребёнок ночами чистил снег, зарабатывал, чтобы платить старшеклассникам, чтобы избежать избиений, истязаний с их стороны. Есть свидетели, видеозаписи с мобильного телефона, раннее свидетель обещала дать показания, но после встречи с администрацией села и школы отказалась, - написали активисты.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (хулиганство). В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Ход расследования руководством ДП взят на контроль. Кроме того, материалы по данному факту будут направлены на комиссию по защите прав несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

Изображение c сайта Pixabay Об инциденте написали в общественном фонде. За помощью к активистам обратилась мать троих детей. Её сына избили и раздели ученики школы в Иссыке.По словам представителей фонда, практика давления на детей младше страшеклассникам в этой школы привычная. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошёл после занятий.

В пресс-службе управления здравоохранения региона информировали, что ребёнок был госпитализирован в Енбекшиказахскую районную больницу.

- На данный момент состояние стабильное. В динамике с улучшением. Находится в отделении травматологии. Лечение получает согласно утверждённым стандартам лечения, - говорится в сообщении.

- По данному происшествию проведено экстренное совещание с участием первого заместителя акима района, управления прокуратуры, полиции и отдела образования, обсуждены вопросы правонарушений среди несовершеннолетних, даны поручения по устранению недостатков в воспитательной работе организаций образования района. За допущенные недостатки в работе в отношении директора школы применено дисциплинарное взыскание «выговор» и до принятия решения отстранена от занимаемой должности. Заместитель директора по воспитательной работе освобождена от занимаемой должности, второму заместителю директора по воспитательной работе применено дисциплинарное взыскание «выговор», - сообщили в пресс-службе управления образования Алматинской области.