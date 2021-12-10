Мухамгали Арыспаев считает, что после проведения новогодних корпоративов область может перейти из "зелёной" в "красную" зону, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Санврач ЗКО призвал рестораторов отказаться от проведения новогодних корпоративов Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев пояснил, что проведение новогодних корпоративов зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. - Ситуация меняется каждый день. На днях мутированный штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили в России. Она находится рядом с нами. Поэтому рестораторов призываю отказаться от новогодних корпоративов. Если даже мы проведём корпоративы, которые начнутся после 20 декабря, ситуация может ухудшиться. В январе мы снова окажемся в "красной зоне". Это просьба, это рекомендация. Новый год можно отметить в кругу семьи, - заключил санрач ЗКО. Ранее министр здравоохранения Казахстана высказался о новогодних корпоративах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.