- Бронетранспортёр принадлежит инженеру карьера. Мужчина пояснил, что «БТР» он приобрёл примерно в двухтысячных годах у неизвестного и в связи с ненадобностью решил продать, - отметили в полиции.

Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что стражи порядка обнаружили бронетранспортёр «БТР-60» на территории карьера в районе посёлка Россовхоз. Машина была без опознавательных знаков, боевых элементов и документов.Материал зарегистрирован по статье 386 части 1 УК РК - сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером. «БТР» поставлен на коммунальную автостоянку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.