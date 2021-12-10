Местные огурцы втридорога продают в магазинах Уральска
Местная овощная продукция, отпускаемая реализаторам по оптовым ценам, взлетает в стоимости, попадая на прилавки магазинов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Об этом сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства Уральска. Руководитель отдела Жалгас Гумаров заявил, что на проблему обратил внимание аким ЗКО Гали Искалиев.
По словам Жалгаса Гумарова, выяснилось, что наши тепличные комбинаты отпускают огурцы оптом по 350 тенге за килограмм, а в некоторых магазинах их продавали по 700-750 тенге. При этом между ними не было никаких посредников, товар был куплен напрямую.
- Мы сейчас работаем в этом направлении, - отметил он.
Директор тепличного комплекса ТОО World Green Company Мурат Ибрагимов заявил, что слышал об этой ситуации.
- Мы продаем помидоры и огурцы прямо из теплицы. Но цены мы не контролируем и влиять на них не можем, - сказал Ибрагимов.
Напомним, что на возведение тепличного комплекса потрачено порядка 14 миллиардов тенге. 85% средств взяли в качестве льготного кредита через Аграрную кредитную корпорацию. Государство таким образом поддерживает аграриев, чтобы стабилизировать цены на овощную продукцию.
Однако некоторые бизнесмены в погоне за прибылью забывают о социальной ответственности перед обществом.
Руслан АЛИМОВ
