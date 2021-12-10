Эпидситуация не позволяет проводить утренники. Об этом заявил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Санврач ЗКО прокомментировал проведение утренников в детсадах и школах Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач региона отметил, что в области наблюдается рост респираторных и вирусных инфекций.
- Согласно карантинных мер, на сегодняшний день все массовые мероприятия, особенно организация утренников в детских садах и школах, родительских собраний - все ограничены. Исходя из этого, могу отметить, что эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить утренники, хотя мы находимся в "зелёной зоне", - сказал Мухамгали Арыспаев в ходе брифинга.
В министерстве образования уже поясняли, что массовых утренников в детских садах и школах не будет. Решения о проведении новогодних мероприятий в рамках одного класса в школе или одной группы в детском саду будут приниматься на уровне администрации организации образования по согласованию с санитарными врачами и в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. В ведомстве также призвали родителей не водить детей на праздничные мероприятия в ТРЦ.