Заявление поступило от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Финрегулятор прокомментировал рассылку о якобы кредитной амнистии в Казахстане В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что приняли заявление от агентства по факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов.
- Следственным управлением начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 274 части 1 УК РК (распространение заведомо ложной информации). Виновные лица за содеянное понесут уголовную ответственность. Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан не доверять фейковым сообщениям и руководствоваться лишь официальной информацией, - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях и мессенджерах прошла рассылка о якобы объявленной «кредитной амнистии» по всем видам займов. Финрегулятор её опроверг. Однако сообщениям успели поверить сотни людей и собрались перед зданием агентства в Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.