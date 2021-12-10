Счастливая мама Гульназ Наурзгалиева с новорождённым Алинуром уже дома, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
25-летняя Гульназ вместе с мужем, золовкой и двумя дочерьми четырёх и двух лет ездила в Алматы погостить на два дня. Ничего не предвещало преждевременных родов. По плану женщина должна была родить 18 декабря. Семья живёт в Аксае, муж роженицы - глава крестьянского хозяйства.
- Я не была готова, что начну рожать раньше, если честно. Меня ничего не беспокоило, я села в поезд и отправилась в путь. Уже в дороге у меня начались схватки. Мне очень повезло, что рядом была акушер Лунара Ергалиева. Я очень ей благодарна. Она настоящий профессионал. Как только она зашла в купе, я поняла, что это опытный врач. Она внушила мне невероятное спокойствие. Мне повезло. Полностью ей доверилась и делала всё, что она скажет. Родила я очень быстро, без разрывов. Схватки были недолгими, ещё по дороге качало поезд. Я даже не поняла, как родила. Всё быстро нашлось, никаких проблем не было, - вспоминает родильница.
После рождения малыша и маму с сыном на станции Айтике би (недалеко от Актобе) отправили в родильный дом. Гульназ рассказывает, местные врачи отметили, что даже в больницах не рожают так легко здоровых детей.
- Муж мой жутко переживал всё это время, - смеясь, рассказывает Гульназ.
Мама Алинура говорит, что он родился весом 3,5 килограмма и ростом 53 сантиметра.
Ранее о родах Гульназ в поезде рассказала акушерка, которая принимала роды в поезде Лунара Ергалиева.
Фото предоставлено Гульназ Наурызгалиевой
