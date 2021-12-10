Объект будет работать в штатном режиме уже с 11 декабря, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мы встанем, город поплывёт - водители ассенизаторов вновь бастуют в Уральске Фото из архива "МГ" Шестого декабря водители ассенизаторских машин пожаловались на то, что сливная станция по улице Исатай батыра не работает уже третий месяц, а погодные условия не позволяют ездить в Зачаганск. С наступлением холодов в машинах замерзают краны, и чтобы слить нечистоты, приходится приложить немало усилий. К слову, сливная станция была закрыта ещё 29 сентября. 10 декабря в ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в связи плановые работы по текущему ремонту на канализационной-насосной станции по улице Исатай батыра завершены. Она будет работать в штатном режиме с 11 декабря. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.