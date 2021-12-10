Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации отдела предпринимательства Уральска, 11 и 12 декабря на территории рынка "Ел-Ырысы" пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. В эти дни с 9:00 до 13:00 жители и гости города могут посетить ярмарку и приобрести необходимую продукцию. В акимате также приглашают всех предпринимателей, сельхозпроизводителей и жителей города принять активное участие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.