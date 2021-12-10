Вместе с Бакытгуль Хаменовой задержан руководитель управления культуры Атырауской области Акылбек Рыскалиев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области По информации "МГ", по подозрению в получении взятки задержаны заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель управления культуры Акылбек Рыскалиев. Задержание проводила Антикоррупционная служба. Также в сети распространяется фото опечатанного кабинета чиновницы. Корреспонденты "МГ" пытались связаться с Бакытгуль Хаменовой, однако ее телефон отключен. Ее помощник Медет Акберди на звонки не отвечает. Между тем в Антикоррупционной службе РК информацию о задержании не подтвердили, но и не опровергли, пообещав прокомментировать ситуацию позже. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом  Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Нур Отан», членом  Комитета по вопросам экологии и природопользованию. К слову, это уже не первый скандал, связанный с заместителем акима Атырауской области Махамбета Досмуамбетова. Первым в поле зрения органов досудебное следствия попал Нурлан Таубаев. Его и руководителя управления культуры Тимура Басарова подозревают в получении взятки в размере 182 миллиона тенге. В данный момент по этому делу идут судебные разбирательства. Следующий скандал разгорелся вокруг другого замакима области Кайрата Нурлыбаева. Его подозревают в незаконной выплате инвестиционных субсидий. Замакима Атырауской области задержали по подозрению в получении взятки Та самая фотография кабинета Бакытгуль Хаменовой, распространяемая в мессенджерах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  