Им стал теперь уже бывший руководитель управления экономики и бюджетного планирования Тлепберген Каюпов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель акима области назначен в ЗКО Сегодня, 10 декабря, в соответствии с принципом меритократии по согласованию с Администрацией Президента РК и распоряжением акима ЗКО заместителем акима области назначен 45-летний Каюпов Тлепберген Ерсаевич. Он заменил на этом посту Айдара Нуралиева, который в октябре этого года подал в отставку и был освобожден от занимаемой должности из-за уголовного дела в отношении своего подчиненного, руководителя управления здравоохранения Болатбека Каюпова. Айдар Нуралиев пробыл на посту заместителя акима области чуть больше года. Куда ушел экс-замакима области - неизвестно.
Каюпов Тлепберген Ерсаевич - 1976 года рождения. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности «бухгалтер-финансист». В разные годы работал: -​налоговым инспектором налогового комитета по Казталовскому району, руководителем отдела экономики и финансов Казталовского района; -​руководителем отдела, заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области; -​заместителем акима Чингирлауского района; -​заместителем руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области. С 2019 года работал руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.
Тлепберген Каюпов будет курировать вопросы финансов, экономики и бюджетного планирования, здравоохранения, социального обеспечения.  