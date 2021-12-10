В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -2..-4, ночью похолодает до -8..-10. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +7..+9 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.

На большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на западе и юге страны пройдут осадки. Местами по республике возможен туман, гололёд и усиление ветра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.