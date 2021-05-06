Цой: Увеличение промежутка между дозами «Спутник V» не связано с дефицитом вакцин

Временной промежуток, в течение которого можно получить второй компонент вакцины, увеличили до 90 дней по рекомендации разработчиков, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Увеличение промежутка между введением доз вакцины "Спутник V" не связано с дефицитом препарата. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой. Отвечая на вопрос журналистов о том, не означает ли увеличение с 21 до 90 дней временного промежутка, в течение которого можно получить второй компонент вакцины, что Минздрав просто не успевает поставить в Казахстан второй компонент, министр о