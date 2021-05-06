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Цой: Увеличение промежутка между дозами «Спутник V» не связано с дефицитом вакцин

Временной промежуток, в течение которого можно получить второй компонент вакцины, увеличили до 90 дней по рекомендации разработчиков, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Увеличение промежутка между введением доз вакцины "Спутник V" не связано с дефицитом препарата. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой. Отвечая на вопрос журналистов о том, не означает ли увеличение с 21 до 90 дней временного промежутка, в течение которого можно получить второй компонент вакцины, что Минздрав просто не успевает поставить в Казахстан второй компонент, министр о
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Цой: Увеличение промежутка между дозами «Спутник V» не связано с дефицитом вакцин
Временной промежуток, в течение которого можно получить второй компонент вакцины, увеличили до 90 дней по рекомендации разработчиков, сообщает informburo.kz.
Уральцев вакцинируют от коронавируса в автобусах (фото)
Уральцев вакцинируют от коронавируса в автобусах (фото)
Иллюстративное фото из архива "МГ" Увеличение промежутка между введением доз вакцины "Спутник V" не связано с дефицитом препарата. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой. Отвечая на вопрос журналистов о том, не означает ли увеличение с 21 до 90 дней временного промежутка, в течение которого можно получить второй компонент вакцины, что Минздрав просто не успевает поставить в Казахстан второй компонент, министр ответил отрицательно. - Я не думаю, что здесь есть какие-то конспирологические вопросы. К нам поступило письмо от разработчиков вакцины – Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Цитирую: "По результатам использования вакцин, а также на основе данных, полученных в результате массовой вакцинации препаратом "Спутник V" в разных странах, возможным считается увеличение интервала между компонентами с минимально возможного 21 дня до 90 дней. Удлинение интервала между дозами не влияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к более высокой активности иммунитета, – зачитал письмо Алексей Цой. Он отметил, что на основании этой рекомендации были внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Казахстана. Министр добавил, что Минздрав ориентируется не на 90, а на 45 дней. Но если у кого-то есть необходимость получить вторую прививку именно на 21 день, то нужно подать соответствующую заявку в том месте, где была получена первая вакцина, и она будет исполнена. - Вакцин достаточно. Важно понимать, что первый компонент даёт тот иммунитет, который нам нужен. В дальнейшем для его закрепления и продления срока действия делается второй компонент, – сказал Алексей Цой. По данным главы Минздрава, сейчас в Казахстане ежедневно вакцину против Covid-19 получают 135 тысяч человек. Темп вакцинации повысился в 12 раз, отметил министр. По состоянию на 5 мая, 1 507 389 человек получили первый компонент вакцины, 422 279 привиты уже двумя компонентами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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