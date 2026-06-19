В акимате отметили, что работы идут по графику и движение по мосту будет открыто уже завтра.

В Уральске 20 июня откроют движение по мосту через реку Чаган в сторону поселка Деркул. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Сейчас на мосту завершаются ремонтные работы. Подрядная организация ТОО "Запад Партнерс" сняла старое асфальтовое покрытие, заменила деформационные швы и уложит новый асфальт. Также на проезжей части нанесут свежую дорожную разметку. В акимате отметили, что работы идут по графику и движение по мосту будет открыто уже завтра.

Напомним, мост закрыли 13 июня. Маршруты №4, №7, №7У, №16, №17, №49 и №53 будут осуществлять перевозку пассажиров только до закрытого участка с обеих сторон моста.