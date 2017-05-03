Как стало известно в ходе судебного разбирательства, на подписку республиканских изданий "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" экс-начальница отдала 90 тысяч тенге. Айгуль ТУКЕШЕВА вину по предъявленному ей обвинению признала и заявила, что это была вынужденная мера. Кроме того, она отметила, что похищенные средства уже возвращены в бюджет в досудебном порядке.

Айгуль Тукешева В ходе судебного разбирательства из показаний многих свидетелей стало известно, что об уголовном правонарушении Айгуль ТУКЕШЕВОЙ они узнали только когда началось судебное разбирательство, через СМИ. Как рассказала одна из свидетелей по делу Успанова, которая на тот момент работала специалистом в центре социальной адаптации, деньги ей перечисляли на счет дважды. - К категории лиц, нуждающихся в социальной помощи, я не отношусь, и как попала в этот список, я не знаю. Меня просто поставили перед фактом, мне позвонила Сарина и сказала, что мне перечислят на счет деньги, их нужно будет передать в полном объеме. А все необходимые для этого документы без моего ведома взяли в отделе кадров. После чего мы с Сариной встретились, и она мне пояснила, что у них такая система, и все так делают. Деньги, перечисленные на счет, Сарина пообещала передать Тукешевой. На следующее утро, деньги действительно поступили, и я сняла со своей карточки 29600 тенге и передала с еще одним специалистом - Махамбетовой. При передаче Махамбетова сказала оставить себе 400 тенге, якобы за то, что я по работе трачу свои собственные средства для перевоза в автотранспорте бездомных бомжей, чтобы сделать им документы. Но на следующий день, меня вызвала к себе Сарина и сказала вернуть недостающие 400 тенге. Я тут же их отдала. В декабре мне снова сообщили, что перечислят деньги на мой счет. На этой почве я поругалась со своим начальством и просила не ввязывать меня в эту мутную историю. Но все же деньги снова поступили, только в этот раз мне сказали на эти деньги помочь нуждающимся и сделать некоторым людям документы, это Шукуров и Захарин. А остаток я передала своему непосредственному начальнику Утешеву, - рассказала на суде Успанова. Кроме того, свидетели, которые состояли в комиссии по выдаче социальных пособий, такие как Ниеткалиева, Искалиева, Саттыкова, Бисенгалиев пояснили, что всю ответственность о достоверности предоставленной документации перед комиссией несет отдел занятости и социальных программ. В ходе судебного разбирательства стало известно, что заявление о нарушениях Тукешевой в антикоррупционную службу написала одна из свидетелей -Сарина. Напомним , в июне 2014 года экс-руководитель отдела занятости и соцпрограмм, пользуясь служебным положением, начисляла материальную помощь на счета подчиненных. После чего они обналичивали денежные средства и передавали их Тукешевой.