Иллюстративное фото из архива "МГ" - Согласно правилам дорожного движения свадебные процессии не обладают никакими привилегиями. Машины кортежа - такие же участники дорожного движения, как и все остальные. Но водители на свадьбах зачастую об этом забывают, - говорят в полиции. - Между тем, нельзя сигналить о своём празднике. Пункт 12 раздела 19 ПДД четко прописывает ситуации, в которых можно применять звуковой сигнал. О свадьбе там не сказано. Также подача звукового сигнала привлекает внимание других водителей к свадебному кортежу, в то же время отвлекая от управления своим автомобилем. В соответствии с ПДД, поданный без веского повода звуковой сигнал, может стоить вам административного штрафа в размере 5 МРП. Только за данное нарушение за 4 месяца текущего года было привлечено к административной ответственности 37 водителей. - В попытках соблюсти эту традицию и проехать, не разрывая кортеж, водители часто допускают грубейшее нарушение правил - проезжают на красный свет светофора. За данное нарушение грозит штраф в размере 10 МРП. За создание аварийной обстановки привлекли к адмответственности троих водителей, - рассказали в МПС. - Нельзя снимать свадебное видео, высунувшись из окна. Езда с людьми в окнах - грубое нарушение правил перевозки пассажиров. В этом случае штраф составляет 5 МРП. За 4 месяца текущего года было привлечено к административной ответственности 42 водителя. Как отмечают в полиции, безобидные надписи «жених» и «невеста», наклеенные поверх обычных регистрационных знаков, по законодательству попадают в разряд умышленного сокрытия номеров. За эти безобидные наклейки с начала года привлекли к штрафу в размере 10 МРП уже пятерых водителей. А вот выезд на полосу встречного движения сразу лишает водителя права управлять транспортным средством сроком на 1 год. С начала года уже пять водителей в ЗКО лишись удостоверения.