Иллюстративное фото brest.greenbelarus.info Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД Атырауской области Серик ЖАНЗАКОВ. - Автомобили марки "Ларгус" и "Ауди" были задержаны на трассе "Атырау-Индер" в районе села Орлик. Оба водителя оказались уроженцами Западно-Казахстаской области. Они собирались вывезти рыбу в соседнюю область для дальнейшей реализации. В каждой машине было обнаружено по 25 мешков рыбы частиковых пород, общим весом 2,5 тонны, - сообщил Серик ЖАНЗАКОВ.Иллюстративное фото brest.greenbelarus.info По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 статьи 196 УК РК - "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".